"بق الفراش" يغزو باريس.. وطوارئ مغربية تحسبًا لانتشار الآفة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس انتشارا غير مسبوق لـ"بق الفراش" في الأماكن العامة وخصوصا في مترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، إذ نشر فرنسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من فيديوهات التي توثق انتشار الآفة.

وأدى انتشار البق إلى بروز نقاش حاد في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة يوليو 2024. بحسب "مونتكارلو".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا لبحث سبل مكافحة "بق الفراش" خلال هذا الأسبوع بعد أن دعت بلدية باريس إلى "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة هذه الحشرة التي انتشرت خصوصا في وسائل النقل العامة.

وقالت الحكومة إنها ستلتقي الجهات الموفرة لخدمات النقل لاتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

الأزمة تنتقل إلى المغرب

ووسط موجة القلق الفرنسي، شهدت ميناء طنجة المغربي حالة من الاستنفار بسبب باخرة ركاب آتية من ميناء مرسيليا الفرنسي قد تكون حاملة لتلك الحشرة التي تنتشر وتتكاثر بسرعة البرق.

وفعل ميناء طنجة، أكبر ميناء في البلاد، الثلاثاء، نظام اليقظة الصحية والبيئية بعد اشتباه برصد حشرات "البق الفرنسي" على متن تلك السفينة.

وجاء الاشتباه بعد ظهور طفح جلدي عند أحد أعضاء السفينة القادمة من الجنوب الفرنسي. إلا أن الفحص أثبت لاحقا أن الرجل يعاني من تحسس تسبب في ظهور الطفح الجلدي.

وقالت قناة "العربية"، إن عمليات التفتيش بينت عدم وجود البق على متن السفينة، ما دفع سلطات الميناء لاحقا للسماح للباخرة بالمغادرة إثر استكمال إجراءات البروتوكول الصحي.

وأشعل انتشار البق جدلا في فرنسا التي تستعد العام المقبل لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية، ودفع العديد من النواب إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة.

إلا أن وزارة الصحة عادت وطمأنت أن لا انتشار واسعا لتلك الحشرة الصغيرة التي تقتات على مص الدماء.