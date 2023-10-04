رحلة أمة.. خالد النبوى يستعرض بطولات الجيش المصرى على مر التاريخ

شارك النجم خالد النبوي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

واستعرض "النبوي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بطولات الجيش المصري على مر التاريخ، والتحديات التي مرت بها مصر على مر العصور، وذلك عن طريق استعراض فيلم تسجيلي باسم “رحلة أمة”.

وتحدث “النبوي” عن قدرة مصر وجيشها على تخطي الأزمات، بكونها أمة كبيرة عمل الكثير من الأعداء على ضعفها، ولكنهم فشلوا جميعًا.