نيللي كريم بين "هابي بيرزداي" ومسلسل "فراولة 2024"

تعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "هابي بيرزداي"، خاصًة بعد نجاح فيلمها الأخير "فوي فوي فوي"، الذي حقق نجاح كبير داخل دور العرض السينمائي، وشاركها فيه البطولة الفنان محمد فراج، وفيملها "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.

وعلم "الدستور" أن فيلم "هابي بيرزداي" للفنانة نيللي كريم، سيكون من تأليف وسيناريو وحوار وإخراج سارة جوهر، وسيكون قصته مختلفة، ويحمل الطابع الكوميدي.

كما أن الفنانة نيللي كريم، ستخوض السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل جديد يحمل اسم "فراولة"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

فيلم فوي فوي فوي

ويشارك في بطولة فيلم ڤوي ڤوي ڤوي عدد من النجوم بجانب نيللي كريم، أبرزهم محمد فراج، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، حجاج عبدالعظيم، وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

وحقق فيلم فوي فوي فوي من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة امس وصلت إلى 418،623 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم وش في وش، والفيلم يشارك في بطولته نيللي كريم وبيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وحقق فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان ونيللي كريم، وعدد من نجوم الفن إيرادات قدرت بـ189.194 ألف جنيه في شباك التذاكر المصري أول أمس الإثنين.

يُجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، و يناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.