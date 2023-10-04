بالأرقام.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائي في مصر أمس

شهدت دور العرض السينمائي في مصر انتعاشا كبيرا خلال موسم صيف 2023.

وحققت الأفلام المصرية إجمالي إيرادات في شباك التذاكر بالسينما أمس، الثلاثاء، بلغ 854،855 جنيها.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام إيرادات افلام دور العرض السينمائي أمس.

إيرادات الأفلام

حقق فيلم فوي فوي فوي من بطولة محمد فراج، ايرادات ليلة امس وصلت الي 418،623 جنيها، ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم وش في وش، والفيلم يشارك في بطولته نيللي كريم وبيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج عمر هلال

بينما جاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 170،501 جنيها.

تلاه فيلم “العميل صفر” والذي جمع إيرادات بلغت قيمتها 166،824 جنيه، وهو من بطولة أكرم حسني واسماء ابو اليزيد وبيومي فؤاد وإخراج كريم العدل.

فيما حقق فيلم أولاد حريم كريم، ايرادات امس الثلاثاء وصلت الي 42،121 جنيها. وهو من بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

بينما حقق فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز إيرادات قدرت ب 33،848 جنيها ويشارك كريم عبد العزيز بطولة الفيلم كلا من نور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد.

وحقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 10،306جنيها، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد

وجمع فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 5،549 جنيها.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وحصد فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل، أمينة، صلاح عبد الله، هالة فاخر، إيرادات أمس الثلاثاء بلغت 4،892 جنيهًا.

وقبع فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد،في المركز الأخير محققا إيرادات وصلت إلى 1،096 جنيها.