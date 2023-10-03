909 آلاف إيرادات السينما أمس.. لمن الصدارة؟

استطاعت أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق نجاح كبير منذ انطلاق عرضها في دور السينما.

وتنافست الأفلام على حصد الإيرادات خلال هذا الموسم الذي شهد عرض أكثر من 15 فيلماً.

وحققت الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس مجتمعة إيرادات قدرت بـ909.433 جنيهاً.

وخلال هذا التقرير نرصد قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس:

قائمة الإيرادات

حقق فوي فوي فوي من بطولة محمد فراج، إيرادات أمس الإثنين، وصلت إلى 456،463 جنيهاً، ليتصدر الفيلم قائمة شباك التذاكر، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي.

فيما حقق فيلم “وش في وش” إيرادات بلغت قيمتها 177،587 جنيهاً، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

تلاه فيلم “العميل صفر”، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 166،190 جنيه، وهو من بطولة أكرم حسني واسماء ابو اليزيد وبيومي فؤاد وإخراج كريم العدل.

وجمع فيلم “أولاد حريم كريم”، إيرادات وصلت الي 51،448 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدري.

واكتفي فيلم “بيت الروبي” بتحقيق إيرادات وصلت إلى 34،332 جنيها وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيما بلغت إيرادات فيلم دولارات دولارات 7،058 جنيهًا، وهو من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل، أمينة، صلاح عبد الله، هالة فاخر.

اما فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، فقد حقق أمس إيرادات وصلت إلى 873 جنيها.

وجمع فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 4،025 جنيها.

والعمل من بطولة محمد رمضان ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وبلغت ايرادات فيلم “مستر إكس” أمس 8،837 جنيها، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.