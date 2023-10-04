الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البداية من الأهرامات.. انطلاق رحلة المغامر المصري علي عبده نحو 7 دول عربية

المغامر المصري علي
المغامر المصري علي عبده

استعدادًا لقمة المناخ COP28 المنعقدة بالإمارات تحت رعاية وزارة البيئة، انطلق المغامر والناشط البيئي علي عبده، الأحد الماضى في مغامرة جديدة  لتحقيق رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال رحلته على دراجة كهربائية من أهرامات الجيزة  لمدة أسبوعين، يقوم خلالها بزيارة محافظات الفيوم، ومرسي مطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، ثم تستكمل الرحلة بعد ذلك نحو 7 دول عربية أخرى بداية من الأردن مرورًا بالسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، وستنتهي في الإمارات للمشاركة في قمة المناخ كوب28، حيث سيتم عرض قصص النجاح والتحديات والفرص التي وثقتها الرحلة والآمال المتوقعة من المؤتمر.

انطلاق الرحلة الاستثنائية للمغامر المصرى علي عبده

وزار المغامر المصرى محمية وادى الريان ومنطقة وادى الحيتان خلال رحلته، كما ستتضمن الرحلة زيارة عدد من المدارس والجامعات والنوادي بكافة الدول التي سيمر عبر أراضيها، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئى حول الحاجة المُلحة للعمل المناخي عن طريق فهم أزمة تغير المناخ وكيفية التصدي لها خاصة بين الشباب، وتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والفرص في الوطن العربى باعتباره سفيرًا للتنمية المستدامة  ، حيث سيتم تصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المختلفة التي تمر عليها الرحلة لعرضه في قمة المناخ COP28.

وتعد الرحلة التى يجريها حاليًا المغامر تحت عنوان "الرحلة إلى قمة المناخ 28" النسخة 2023 من الرحلة إلى 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تتم بالشراكة مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، حيث بدأت  الرحلة منذ العام الماضي إلى COP27، حيث انطلقت برعاية رئاسة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (CPO27)، ووزارة البيئة، جامعة الدول العربية، ووزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مساهمة عدد المؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدول التي تمر بها الرحلة.

COP28 وزارة البيئة موسوعة جينيس للأرقام القياسية دراجة كهربائية أهرامات الجيزة مغامر مصري الناشط البيئي علي عبده

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