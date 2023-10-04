الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات، حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

البداية كانت أثناء تفقد رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة الساحل بتفقد للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سائق توك توك حاول الهرب فور مشاهدته القوة، فلاحقته وبضبطه وتفتيشه عثرت بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الآيس كان ينوى توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.

قاضي المعارضات حبس سائق توك توك ترويج المواد المخدرة

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