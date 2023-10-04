الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشاد بجودة لاعبى الفراعنة.. فيتوريا يكشف أسباب تحسن مستوى المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس توليه تدريب الفريق الوطني، مشيرا إلى وجود تشابه بين الكرة المصرية والبرتغالية.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

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فيتوريا: منتخب مصر لديه لاعبون يمتلكون جودة عالية

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية "مستمر في عملي مع منتخب مصر لتجهيزه وأنا أحرص على استكشاف المواهب الجديدة وأعلم أن الفراعنة مروا بظروف جيدة في الماضي ونجحوا في تحقيق عدة ألقاب قارية".

أضاف المدرب البرتغالي "أشعر بحالة جيدة من أطراف منظومة الكرة المصرية وتحديدا اتحاد الكرة لكن أحيانًا ما يعطلنا هو الوقت الطويل بيت فترات التوقف الدولي قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأردف: "مستوى منتخب مصر تحسن كثيرا بشكل ملحوظ لأن الظروف جيدة ونمتلك لاعبين لديهم جودة عالية وهذا يجعل مهمتنا أسهل حينما ينضمون للمعسكرات".

وتابع "المدربون البرتغاليون سبق أن حققوا نجاحات كبيرة مع الكرة المصرية".

واستمر "نجاح المدربين البرتغاليين في مصر ساعدنا على تحقيق أرضية جيدة بالعمل هنا، وهناك تشابه كبير بين الشعبين في مصر والبرتغال".

وأتم تصريحاته "رأيت أن تدريب منتخب مصر مغامرة صعبة وتحديًا كبيرًا لكن الفريق المصري لديه لاعبون متميزون للغاية وهناك أندية قوية هنا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز".

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في المعسكر الذي سيقام خلال الفترة من 9 وحتى 17 أكتوبر الجاري ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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