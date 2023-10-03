الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يشيد بمستوى إمام عاشور.. ويضعه على رأس اختيارته للاعبى الوسط

إمام عاشور
إمام عاشور

وضع البرتغالى  روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلى على رأس اختياراته للاعبى الوسط خلال المعسكر المقبل للفراعنة، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للنظر منذ مشاركته مع الأهلى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن تأكيدات فيتوريا لجهازه المعاون، حول انضمام عاشور لقائمة الفراعنة، واقترابه من التشكيل الأساسى كونه يعتبر خليفة عبدالله السعيد فى مركز صانع الألعاب ولديه من الإمكانات الكثير ليقدمه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول لخوض مباراتين وديتين في المعسكر المقبل ضد زامبيا والجزائر على الترتيب، استعدادًا لبدء تصفيات بطولة كأس العالم 2026، وخوض غمار كأس الأمم الإفريقية 2024 المقبلة.

فيتوريا يثق في إمكانات عاشور

وأكد المصدر أن فيتوريا يثق كثيرًا في إمكانات إمام عاشور وفي قدراته الفنية والبدنية ويضعه في على رأس لاعبي الوسط" فى الدورى المصرى حاليا، وكان حريص للغاية على متابعته مع الاهلى وتحليل أدائه بدقة كبيرة طوال الفترة الماضية.

وظهر إمام عاشور بمستوى جيد للغاية مع الأهلي منذ انضمامه، حيث ساهم في أكثر من هدف ونال إشادة الجميع سواء من الناحية الخططية أو المجهود البدنى.

واعتبر فيتوريا أن وجود لاعب بإمكانات إمام عاشور هو حل جذرى لمركز صانع الالعاب الذى كان يعد أهم العوائق فى صفوف منتخب مصر بعد ابتعاد عبدالله السعيد عن مستواه المعروف، ما يعنى اقتراب عاشور من المشاركة فى التشكيلة الأساساية للفراعنة خلال مباراتى زامبيا والجزائر، حتى يكون أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار.

ويواصل المدرب البرتغالي تحضيراته من أجل تجهيز منتخب الفراعنة بأفضل شكل ممكن في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

أزمة أمام عاشور البرتغالي روي فيتوريا 6 لاعبين منتخب مصر الجبلاية اتحادج الكرة

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