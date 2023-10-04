على خلفية وفاة موهباد.. الشرطة النيجيرية تعتقل نجمة أفروبيتس “نيرا مارلي”

ألقت الشرطة في نيجيريا القبض على نجمة فرقة Afrobeats ورئيسة شركة التسجيلات نيرا مارلي لاستجوابها بشأن وفاة المغني الصاعد موهباد الشهر الماضي.

وأدت وفاة موهباد في ظروف غير مفسرة في 12 سبتمبر عن عمر يناهز 27 عامًا، إلى موجة من الحزن بين معجبيه.

ملابسات قيد التحقيق

وقبل ثلاثة أشهر، كان قد أرسل التماسًا إلى إدارة التحقيقات الجنائية الرئيسية في نيجيريا يزعم فيه تعرضه للاعتداء وتهديد حياته من قبل رئيسه السابق مارلي، الذي كان على خلاف معه بعد أن ترك علامته التجارية، Marlian Records.

وقالت شرطة ولاية لاجوس، إنها احتجزت مارلي للمساعدة في التحقيق في وفاة موهباد.

وكتب مارلي، الذي نفى سابقًا أي تورط في الوفاة، في وقت سابق على تويتر، أنه سيجتمع مع الشرطة “على أمل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال مارلي، مستخدماً اسماً آخر كان معروفاً به موباد: "من المهم أن أقوم بدوري من أجل إيمول".

توفي موهباد في مستشفى في لاغوس بعد دخوله مصابًا بعدوى في الأذن، ودُفن في اليوم التالي وفقًا لعادات اليوروبا، ولم يكن سبب الوفاة واضحا، وقامت الشرطة بعد ذلك باستخراج جثته لإجراء تشريح للجثة، ولم يتم الإعلان عن نتائجه بعد، كما انه من المقرر أن يستأنف تحقيق الطبيب الشرعي في 13 أكتوبر.

ومنذ وفاة موباد، تظاهر المشجعون في شوارع العديد من المدن النيجيرية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل، حيث انه تم تنظيم تجمعات تذكارية عفوية في لندن وكندا والولايات المتحدة، وانتشر وسم #JusticeforMohBad على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.