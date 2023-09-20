مسلحون يقتلون 5 من أفراد الشرطة فى نيجيريا

أفاد متحدث باسم الشرطة النيجيرية، بأن خمسة من أفراد الشرطة على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون في ولاية إيمو بجنوب شرق البلاد، في أحدث واقعة بولاية ينتشر فيها عنف العصابات والانفصاليين.



وتهاجم جماعات مسلحة مراكز الشرطة والمباني الحكومية في الولايات بجنوب شرق نيجيريا، وتلقي السلطات بالمسؤولية في كثير من الأحيان على جماعة "شعب بيافرا الأصلي" المحظورة. وتنفي الجماعة هذه الاتهامات.



وأكد هنري أوكوي المتحدث باسم الشرطة في ولاية إيمو، أن الهجوم وقع في منطقة حكومة إهيمي مبانو المحلية بالولاية، لكنه لم يقدم تفاصيل على الفور مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.



وتعاني نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، من انعدام الأمن على نطاق واسع مع وقوع هجمات مسلحة وأعمال خطف في الشمال الغربي، وتمرد إسلامي متفاقم في الشمال الشرقي، وصدامات طائفية عنيفة واشتباكات بين المزارعين والرعاة في المنطقة الوسطى.