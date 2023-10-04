"القومي للمرأة" ينظم فعاليات المعسكر التدريبي لتهيئة بيئة العمل بالقطاع السياحي

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر التدريبي الذي يستهدف طلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والمعهد العالي للسياحة بالغردقة، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، وتم تنظيم المعسكر بالاشتراك مع مؤسسة ويل سبرينج، ويمتد على مدار ثلاثة أيام.

تعزيز قيم المساواة

والقى المحاضرات خلال المعسكر كل من صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، وشيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس، وسماح حلمي الخبيرة الخاصة بالمشروع، وممثلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومؤسسة ويل سبرينج،

ويستهدف المعسكر التدريب على تعزيز قيم المساواة بين الجنسين والمشاركة في مجال العمل، من أجل تشجيع الفتيات للانخراط في العمل بالقطاع السياحي، وكيفية تحقيق بيئة عمل آمنة لهن من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات، وذلك من خلال العديد من الأنشطة العملية والتفاعلية التي تدعم وتنمي مهارات إدارة الوقت والتخطيط وفريق العمل والمهارات الشخصية للحصول على العمل، وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل.

العنف ضد المرأة

كما تضمن المعسكر تعريف الطالبات بأشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها وأثرها السلبي على التنمية، علاوة على عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

تجدر الإشارة إلي أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يهدف الي تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.