"القومي للمرأة": استجابة كبيرة لسيدات الصعيد تجاه حملات التوعية والتدريب

قالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إن زيارة الرئيس السيسي للمحافظات التي تشهد إقامة المشروعات القومية لتحسين أحوال المصريين، أمر في غاية الأهمية، حيث تشيير تلك الزيارات المتكررة إلى حرص الرئيس السيسي على تحسين جودة حياة المواطن الأولى بالرعاية وبخاصة في المناطق التي كان بها كل أنواع التهميش.

تنمية الصعيد

وأكدت إيزيس محمود، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن زيارة الرئيس السيسي للمحافظات المصرية المختلفة تجعل المواطن يشعر أن الدولة لديها هدف حقيقي وهو تحسين جودة حياة المواطن، معبرة:" مصر فيها إنجازات كثيرة جداً بتحصل، والإنجازات متنوعة من حيث شبكة المياة، الكهرباء، الطرق والكباري".

وأضافت أن الصعيد به استجابة مرتفعة وبخاصة من السيدات للحملات التوعوية، ولهذا المرأة في الصعيد تعمل طوال الوقت وتحرص على حضور الدورات التدريبية المختلفة من أجل تحسين عملها لتحقيق قدر أكبر من المكاسب المالية من أجل أسرتها.

تدريب السيدات بالصعيد

وأشارت إلى أنه يتم تدريب السيدات في الصعيد على استخدام الخامات البيئية بصورة كبيرة، معبرة:" يتم تدريبهم على استغلال جريد النخل والخوص في عمل الشنط وعمل الأنتيكات، الرسم على الأقمشة، التدريب على الخياطة وغيرها من الحرف اليدوية البسيطة".