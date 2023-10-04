تُقل 280 مهاجرًا.. أكثر سفن المهاجرين ازدحامًا تصل إلى الأرخبيل الإسباني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية، اليوم الأربعاء، أن القارب الخشبي المكتظ بـ 280 شخصًا والذي وصل إلى جزيرة إل هييرو في الكناري أمس، أكثر سفن المهاجرين ازدحامًا، وصلت إلى الأرخبيل الإسباني بعد اجتياز طريق المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر من غرب إفريقيا.

ووصل أكثر من 500 شخص إلى جزيرة “إل هييرو” ، حيث استغل المهربون طقس الخريف الأكثر هدوءًا لنقل الأشخاص إلى جزر الكناري.

وأفادت خدمات الطوارئ بوصول قارب آخر يحمل 79 شخصا، بينما تم إنقاذ 127 آخرين من البحر.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، إن إحدى سفنها رافقت القارب الأكثر اكتظاظا، والذي كان يحمل 268 رجلا وامرأتين و10 أطفال، إلى ميناء لا ريستينجا بعد ظهر الثلاثاء.

وبحسب الصليب الأحمر، الذي ساعد الأشخاص عند وصولهم إلى الميناء، كانت السفينة تحمل أكبر عدد من الوافدين المسجل في قارب واحد، ويعتقد أنهم انطلقوا من السنغال.

القارب الأكثر اكتظاظًا

وقال تكسيما سانتانا، وهو صحفي متخصص في الهجرة ومستشار سابق لحكومة جزر الكناري الإقليمية، إنه لم ير قط هذا العدد من الأشخاص يصلون على متن قارب صغير واحد، أو كايوكو.

وكتب على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter: "طوال الوقت الذي كنت أتبع فيه هذا الطريق عن قرب، لم يسبق لي أن رأيت قاربًا صغيرًا على متنه هذا العدد الكبير من الأشخاص". "لقد كانوا محظوظين للغاية للوصول إلى الأرض. وعندما يرون المدى الذي وصلوا إليه على الخريطة، فلن يصدقوا ذلك".

وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، وصل 14976 شخصًا إلى جزر الكناري، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وكان طريق الهجرة إلى جزر الكناري، والذي يتكرر فيه حطام السفن، مزدحما بشكل خاص في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط.

منذ بداية هذا العام، توفي أو اختفى 140 شخصًا أثناء العبور، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة منذ أوائل سبتمبر.

وتقدر المنظمة الإسبانية غير الحكومية كاميناندو فرونتراس (حدود المشي)، التي تتلقى مكالمات الطوارئ من أولئك الذين في البحر أو أقاربهم، أن 778 شخصًا ماتوا أو اختفوا على طريق المحيط الأطلسي في النصف الأول من العام.

ودعا فرناندو كلافيجو، الرئيس الإقليمي لجزر الكناري، إلى مزيد من المساعدة من الحكومة المركزية.