الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية أسباب ومخاطر" فى مركز شباب "الشوكة" بدمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تضافر كل الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية، وتكثيف برامج وخطط وحملات التوعية للشباب عن المخاطر والآثار الناجمة عنها، مع الاهتمام بدور المشاركة المجتمعية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

أسباب  ومخاطر الهجرة غير الشرعية

هذا وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية أسباب ومخاطر"، وذلك بمركز شباب الشوكة، بمركز دمنهور، بحضور عدد كبير من الشباب والمهتمين.

 وحاضرت فى الندوة الكاتبة الصحفية فايزة الجنبيهي، التي أكدت على خطورة الهجرة غير الشرعية، وقامت بتسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يقررون الهجرة غير الشرعية، ومنها الاستغلال والاتجار بالبشر، وعدم توفر الرعاية الصحية والحماية القانونية.

دور الدولة والأسرة في مواجهة الهجرة 
 

كما تم خلال الندوة تسليط الضوء أيضًا على دور الدولة والأسرة في مواجهة تلك الظاهرة من خلال توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز وعيهم بالبدائل القانونية والآمنة المتاحة لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.

واختتمت الندوة بجلسة نقاشية قام خلالها الحضور بطرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها.

ويواصل معرض دمنهور السادس للكتاب فعالياته للأسبوع الثاني، حيث يتضمن برنامج اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "دور الأسرة فى محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية" يحاضر فيها المهندسة  ذكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور مصطفى حمزة، عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، وذلك فى تمام الساعه 11صباحًا بقاعة المؤتمرات. 

وكذا ندوة بعنوان "فكر وإبداع" للأستاذ الدكتور محمود عسران بمشاركة مجموعه من المبدعين، وذلك الساعة 1ظهرًا بالإضافة لندوة بعنوان "تجربتى مع الإبداع" للشاعرة هاجر عمر، ويدير اللقاء الدكتور  محمود عسران وذلك بقاعة المؤتمرات الساعة 4 عصرًا.

كما يتضمن البرنامج لقاء فكريًا مع الفنان محمود الحدينى، ويدير اللقاء المخرج عبد المقصود غنيم، وذلك فى تمام الساعه 8 مساءً بقاعات المؤتمرات بجانب اليوم الياباني الذي يضم عروضا يابانية وعروض أزياء، وأكلات وروايات يابانية وذلك بالمسرح الروماني الساعه 8:2 مساءً.

الهجرة غير الشرعية اسباب الهجرة ندوة عن الهجرة الغير شرعيه دمنهور محافظة البحيرة

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