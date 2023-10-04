الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيارات فى عين شمس

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة الكلية، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته الخاصة من أمام منزله بدائرة القسم.

وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية السارق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالإضافة إلى ارتكابه عدد من الوقائع المشابه، بقصد بيعها لعملائه سئ النية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

شرق القاهرة إحالة عاطل سرقة المفتاح المصطنع أرباح غير مشروعة

مواد متعلقة

إحالة متهم بسرقة السيارات فى منطقة التجمع إلى محكمة الجنايات

إحالة 255 عاملًا بمستشفيات ووحدات ومراكز شباب الدقهلية للتحقيق

إحالة عصابة تزور العملات المحلية في الأميرية للجنايات

إحالة ديلر الحشيش بالشروق للجنايات

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل