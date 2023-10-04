الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": انتصار أكتوبر أنهى مشروع إسرائيل الكبرى

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، إن نصر أكتوبر 1973 لم يكن حدثا عاديا، حيث نجح  في كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ليعيد الثقة للعالم العربي الذي تلقى هزيمتين في 1948 و1967.

وأكد “الرقب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الحدث الجلل كان بمثابة إعلان لقدرة العرب على فعل الكثير، مؤكدًا: “الانتصار أنهى مشروع إسرائيل الكبرى”.

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وأضاف “الرقب” أن حرب أكتوبر كانت بمثابة ملحمة تاريخية، واجتياز خط بارليف كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أمر مستحيل.

وتابع الرقب "لقد اشتعلت الحرب على الاحتلال الإسرائيلي على جبهات مصر، سوريا ولبنان و شارك في هذه الحرب مقاتلين من معظم الدول العربية ليرسموا بدمهم وحدة الأمة العربية".

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واختتم “الرقب” تصريحاته: “في يوم نصر أكتوبر كل التحية للدماء التي روت الأرض من أجل هذا النصر ومن أجل عودة الكرامة والعزة العربية، وسيبقى نصر أكتوبر نبراسا لكل الأحرار على مر الأجيال".

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