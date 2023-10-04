صانع محتوى: "الغسيل المعلوماتي" هدفه فقد الجندي المصري ثقته في إنجاز أكتوبر

كشف محمد ممدوح صانع المحتوى الإلكتروني على السوشيال ميديا، عن تجربته عن حرب أكتوبر طبقًا لمراجع السوشيال ميديا، بالمقارنة بالمراجع التاريخية.

وأضاف خلال تقديم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا علي نصر أكتوبر، بحضور الرئيس السيسي، أنه لم يعيش حرب أكتوبر، فكان يرجع لعدد من المقالات لكبار الصحفيين والذي لاحظ فيه أخطاء شائعة، ومنها أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي كان بالمئات ولم يكن بالآلاف، وكذلك الجرحى".

وأشار إلى أن هذا أسلوب إسرائيل في التعامل مع الإعلام "الخطأ المعلوماتي"، موضحًا أنه عدد كبير من الكتاب غيروا معلومات مهمة عن حرب أكتوبر، حتى يحاول أن يقنع القارئ، لافتًا إلى أن هناك كتاب آخرين استشهدوا بهذه المعلومات.

وأوضح أن هناك أسلوب آخر يسمى "الغسيل المعلوماتي" وهو أخطر وسيلة من وسائل توصيل المعلومات، لأنه عبارة عن عمل درامي يؤثر في المشاهد ليقنعه ويصدقه، والأخطر من العمل الدرامي التغطية عبر السوشيال ميديا لهذا العمل.

وأكد أن هناك أساليب كثيرة لزراعة المعلومات عكس الواقع وهو أن الجندي المصري منفرد بشخصيته، موضحًا أن هذا الأسلوب لتشويه التاريخ ويصل للجندي الجديد أن المصريين لم يفعلوا شئ عظيم.