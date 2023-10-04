تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد تصفيقًا حارًا للشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، والذي فقد عينه وذراعه وساقيه في حرب الاستنزاف، في عمليات بطولية، وأصر أن يكون موجودًا على الجبهة حتى ولو في مهمة إدارية.

ووجه الجندي عبدالجواد سويلم، التحية العسكرية للحضور.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.