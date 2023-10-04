الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية للشهيد الحي عبدالجواد سويلم

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد تصفيقًا حارًا للشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، والذي فقد عينه وذراعه وساقيه في حرب الاستنزاف، في عمليات بطولية، وأصر أن يكون موجودًا على الجبهة حتى ولو في مهمة إدارية.

ووجه الجندي عبدالجواد سويلم، التحية العسكرية للحضور.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية

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تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

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