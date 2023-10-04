ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

" لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معًا ونتباهى بما حققناه في أحد عشر يومًا من أهم وأخطر، بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا، وربما جاء يوم نجلس فيه معًا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقة، ومرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله، نعم سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه.. وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء... ".. إنها فقرة هامة ورائعة وبليغة يحفظها كل من عاصر تلك الفترة من عمر الوطنية المصرية، جاءت على لسان صاحب قرار العبور العظيم الرئيس الشهيد محمد أنور السادات عبر خطابه لنواب الشعب عند افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلسهم في 16 أكتوبر 1973..

لقد كان إعلان نبأ عبور قواتنا المسلحة قناة السويس، واختراق خط بارليف المنيع ( كما وصفته سلطات الكيان الصهيوني ) بمثابة إعلان حدوث معجزة هزت مشاعر ووجدان كل أنصار الحق العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص في تحقيق الهدف المنتظر لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي وعودة أرض الفيروز لأصحابها، وكان لأهل الإبداع المصري والعربي أن تفاعلوا مع تلك الروح الاكتوبرية العبقرية، فتقدموا الصفوف ليشاركوا في احتفالية وطن وشعب بعبورعظيم لحاجز مادي ومعنوي هائل، وتصف الفنانة العظيمة الراحلة " وردة الجزائرية " أهم تجليات تلك الروح يوم العبور العظيم وتحكي للإعلامي الكبير الراحل " وجدي الحكيم "، الذي كان شاهدًا على قصة أغنية " على الربابة بغني "، تلك الكلمات العذبة واللحن العظيم للعبقري " بليغ حمدي "، بعد عبور قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس مباشرة في حرب أكتوبر ١٩٧٣، وهي أغنية لها كواليس خاصة مختلفة عن غيرها، كانت البداية خناقة على باب " ماسبيرو" وتستكمل الحكاية ضاحكة بصوت عالٍ، وبعد عبور قناة السويس، تفاجأوا بوجود بليغ بصحبتي ومعنا عبدالرحيم منصور، عاوزين ندخل إلى مبنى ماسبيرو، إلا أن الأمن منعنا، فحدثت مشادات كلامية بين الطرفين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، وعندما علمت أنت بذلك نزلت إلينا فورًا، وقلت لنا " مفيش فلوس لإنتاج أغاني "، فرد بليغ: " ومفيش قوة فى الأرض تمنعنى من تقديم واجبي نحو بلادي، ومستعد للتبرع بأجري ودفع كل مصروفات الفرقة من جيبي الخاص.. "

وبعد ذلك تم الحديث مع " بابا شارو " رئيس الإذاعة وقتها، فأمر بدخولنا، وفتح الاستوديو، ونفذنا الأغنية في أقل من ساعتين، بديكور مسلسل للفنان " نور الدمرداش "، وبمجرد إذاعة الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يرددها الشارع المصري، والجنود على الجبهة، وكان الصحفى " حمدى الكنيسي "، يعمل فى ذلك الوقت كمراسل حربي وشهد الساعات الأولى للعبور، قال: " فى أحد الأيام وأنا عائد لتوي من الجبهة، طلب منى بليغ حمدي الذهاب فورًا لاستوديو ٣٦ بماسبيرو، فطلبت منه الانتظار حتى أستبدل ملابسي، إلا أنه أصر على حضوري بـ " الأفرول الميري "، وأقنعنى بأن هذا الزى سوف يعطى إحساسًا حقيقيًا لوردة بـ " جو الحرب "، وبالفعل وقفت أمامها وهي تشدو بهذه الأغنية الوطنية..

وليس أبلغ ولا أجمل من تذكر الأيام العظيمة في حياة شعبنا إلا أن نعود لأوراقها القديمة ونقرأ معًا عناوين صحفها لنقترب من أحوال الناس والمجتمع في زمن الفخار، ولقد اخترت بعضًا منها لنتشارك الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة للتذكير بأجواء تلك الأيام الخالدة في عمر الوطن..

• القرار.. والرجال

• حاتم وزيرًا للإعلام

• تأجيل الدوري العام لكرة القدم

• تل أبيب: سير القتال في اليوم الثاني حرج للغاية بالنسبة لإسرائيل

• بيان لشيخ الأزهر يحث المقاتلين فيه على تحقيق أمل الأمة

• غبطة البابا يطلب من الكنائس إقامة الصلاة يوميًا لنصرة قوات مصر المسلحة

• يبدأ الإرسال التليفزيوني اعتبارًا من اليوم 8/10/1973 على القناة (5) ابتداءً من الرابعة بعد الظهر ويتوقف وقت الإفطار ثم يعود في السادسة والربع كما ستبدأ القناة (9) إرسالها في السابعة مساءً

• رأي غريب لأمريكا في مجلس الأمن " عودة الأطراف المتحاربة لخطوط 6 أكتوبر!! "

• الملك فيصل يأمر القوات السعودية المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد

• اليوم يشعل توفيق الحكيم 75 شمعة

• رئيس اتحاد الكرة يتحدث في برنامج حديث المدينة عن الرياضة والمعركة

• في الصباح.. تدمير لواء إسرائيلي مدرع بأكمله، بعد الظهر.. تحطيم 102 دبابة للعدو في معركة ضارية

• الشاذلي يطالب بعدم استعجال النتائج

• قلق في البنتاجون من ارتفاع خسائر إسرائيل في سيناء

• " بضربة إرادة واحدة تمت المعجزة.. إنها المعجزة.. معجزة إرادة الأمة حين تحتويها إرادة بطل ".. يوسف إدريس

• " من المدهش أن المعجزة قد وقعت بعد انتهاء زمن المعجزات.. لقد ولدت المعجزة في اللحظات التي كان اليأس فيها يكاد يعتلي عرشه ".. أحمد بهجت

• "إن إسرائيل دولة صغيرة تريد السلام والحرب قد فُرضت عليها.. " جولدمائير في مؤتمر صحفي 14/10/1973..

• نقيب صيادلة الجيزة يعلن أن جميع صيدليات الجيزة تعتبر نفسها كمراكز إسعاف بالمجان للشعب عند حدوث إصابات نتيجة الغارات

• نقابة المهندسين تعلن: المهندسون من 20 سنة إلى 50 مدعوون للتبرع بالدم بمقر النقابة يوم الاثنين 15/10/1973

• ربع مرتبات الليبيين في أكتوبر تحول للمعركة

• " إن خط بارليف لا قيمة له بعد سنوات من القول بأنه لا يمكن اقتحامه ".. موشى ديان

• "يستطيع هذا الوطن أن يطمئن أنه أصبح له درع وسيف " أنور السادات

• وقف خطة التنمية بالجزائر لتوجيه كل الإمكانيات والطاقات للمعركة

• نيكسون يطلب 2200 مليون دولار لإسرائيل

• يومان لبيع اللحم وتنظيم توزيع السكر

• إعلان المملكة العربية السعودية وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة..

• ليبيا تمنع بترولها عن أمريكا وترفع سعره أكثر من 100%

كل عام ومصرنا العظيمة بخير، ودعوة لشعوب وقيادات عالمنا العربي الجميل أن عودوا إلى قيم وروح وعبقرية زمن حرب أكتوبر المجيدة.. زمن الوئام والتكاتف والتكامل العربي.. زمن الفخار..