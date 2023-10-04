الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: مكنش حد ممكن يقدر يعملها إلا الجيش المصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصدق لا يمكن لأحد أن يتغلب عليه، وحتى تعرف ما حدث بين الهزيمة إلى النصر يجب أن تقرأ جيدًا.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "عشان تعرف الحكاية لازم تسمع وتقرأ كويس لأنها بلدك".

وتابع: "سنة 1967 كان عندي 13 سنة والله أنا فاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لرأس العش للمدمرة إيلات وأي بيان اتقال كنت موثقه وجايب الجرائد بتاعته واللي اتكلمت على الوقائع دي".

وأردف: "في مقالة واحدة من ضمن المقالات اللي اتقالت فيه خطة الخداع الاستراتيجي كاتبها الكاتب والمفكر العظيم محمد حسنين هيكل كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور وأنا قرأت المقالة دي وكنت وقتها اقرأ كل المقالات اللي بتتكلم عن الاستعداد للحرب".

وواصل: "لو جبت المقالة وشوفتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة مش عشان أنا مصري ولا ضابط جيش، دة مكنش ممكن حد تاني يعمله إلا الجيش المصري في الوقت دة".

عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة محمد حسنين هيكل خطة الخداع الاستراتيجي

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