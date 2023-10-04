الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تكريمه من الرئيس.. من هو الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم؟

الجندي عبدالجواد
الجندي عبدالجواد سويلم

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد تصفيقًا حارًا للشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، والذي فقد عينه وذراعه وساقيه في حرب الاستنزاف، في عمليات بطولية، وأصر أن يكون موجودًا على الجبهة حتى ولو في مهمة إدارية.

 

ووجه الجندي عبدالجواد سويلم، التحية العسكرية للحضور.

 

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

 

من هو الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم؟

ولد البطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم في السادس والعشرين من إبريل عام 1947 بعزبة أبو عمر التابعة لمركز أبو صرير بمحافظة الإسماعيلية.

تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

الرئيس السيسى يصل لمقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

خدم الجُندي البطل الذي كرمه الرئيس السيسي، في السرية الأولى من الكتيبة 23 صاعقة، وكان أبرز المشاركين في حرب الاستنزاف أكتوبر 1973 المجيدة، والذي فقد خلالها ساقيه وذراعه الأيمن أثناء الدفاع عن الوطن.

 

عمليات شارك فيها 

18 عملية عبور خلف خطوط العدو شارك فيها الجندي البطل عبدالجواد سويلم، وتمكن من تدمير 16 دبابة و11 مدرعة و2 بلدوزر وعربة جيب وأتوبيس يحمل جنود اسرائيلين. 

 

كما شارك سويلم ورفاقه في تدمير 6 طائرات إسرائيلية خلال هجومهم على "مطار المليز" في عملية فاجأت العدو وأبهرت العالم.

 

إصابة الجندي المصري 

أصيب البطل عبدالجواد سويلم بصاروخ إسرائيلي نتج عنه بتر ساقيه وساعده الأيمن وفقد عينه اليمنى إضافة إلى جرح كبير في ظهره، ليقدم جسده فداءً للوطن رفضا لدخول العدو الصهيوني أرضنا.

 

يُعد عبد الجواد سويلم أسطورة حقيقية غير مسبوقة في تاريخ جيشنا العظيم، هذا الرجل الذي أفقده الصاروخ كلا ساقيه وإحدى ذراعيه وعينه فضلًا عن كامل جسده الممزق ولم يبق منه إلا كتلة من اللحم مسجاه فوق الفراش بإحدى المستشفيات العسكرية.

 

وتعدّ قصة عبد الجواد سويلم الذي لازال يعيش بيننا هي قصة الاختيار الحقيقي للجيش المصري وللشعب المصري.

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تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

الرئيس السيسى يصل لمقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

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