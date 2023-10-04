الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة انفجر الإطار مما تسبب في انحراف مسار السيارة وانقلابها.

ونتج عن الحادث إصابة السائق ومصرع مساعده “التباع” وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة سيارة نقل مقطورة الطريق الصحراوي مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة

مواد متعلقة

مصرع شخص فى حادث تصادم بمركز أبوكبير بالشرقية

عاجل.. بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "السخنة - السويس"

إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق سيناء الأوسط

عاجل.. إصابة نقيب المهندسين فى حادث سير مروع على طريق "بنى سويف- القاهرة"

إصابة 15 فى حادث انقلاب سيارة بالغردقة

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

الرئيس السيسى يشهد "سلام الشهيد" بمناسبة نصر أكتوبر

مراقبة سوق النفط.. تعرف على أهم قرارات "لجنة أوبك+" للأسواق العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل