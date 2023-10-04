مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة انفجر الإطار مما تسبب في انحراف مسار السيارة وانقلابها.

ونتج عن الحادث إصابة السائق ومصرع مساعده “التباع” وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.