محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة عقب الانتهاء من الاختبارات التي تمت اليوم من خلال لجنة القيادات بالمحافظة.

وقال مختار، إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفا أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

تفاصيل الحركة

كما أشار المحافظ، إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة ( ندب مي محمد عبدالرزاق من العمل نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب رئيس حي غرب المنصوره - ندب جيهان توكل عبدالعظيم من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه - ندب سهام صلاح ابوبكر من العمل نائب رئيس مركز المنصوره للعمل نائب لمركز ومدينة شربين - ندب جهاد مصباح ابراهيم من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين - ندب علاء الدين شوقي من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة اجا للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد- ندب طه عبدالقادر السباعي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة بني عبيد - ندب علي ابراهيم جميل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا للعمل نائب رئيس مركز ومدينة اجا - ندب ايمان عبدالرحمن محمد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائب لرئيس مدينة محلة دمنة - ندب ابراهيم صابر شبكه من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المنصوره - ندب محمد حسن عبده من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز المنصوره - ندب شعبان الجارحي حسن من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة الجمالية - ندب أحمد هلال زهري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة المطرية - ندب ابراهيم عبدالله عبدالفتاح من العمل بالديوان العام للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل - ندب أحمد حامد مصطفي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب جيهان محمود المرسي من العمل نائب لرئيس مدينة الكردي للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة دكرنس - ندب ياسر عمر حمزه من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب رئيس مدينة الكردي - ندب أحمد حجاج من العمل نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائب لرئيس مدينة الكردي - ندب ابراهيم فاضل من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين - ندب هبه محمود حسن من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة طلخا - ندب حنان فوزي عبدالباري من العمل نائب لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد).



كما تم إلغاء ندب محمد امين نور من العمل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت التابعة لمركز ومدينة دكرنس وعودته لجهة عمله الأصلية بمركز ومدينة دكرنس.