صحة الدقهلية: مناظرة 2822 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بينها 200 حالة قلب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضى وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 192 حالة باطنة 458 تخصص الجلدية و 205حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 127 حالة حرجة ونحو 264 حالة أطفال إلى جانب99 حالة نساء وتوليد.

و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

الكشف على 1691 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء 2، 3 اكتوبر 2023 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



حيث تم توقيع الكشف على1691 مريضًا . وضمت 12 عيادة منهم (انف واذن– 2 أطفال - جراحة - جلدية - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 261، أطفال 215،جراحة 192،أنف وأذن 147،جلدية 167،رمد 143،أسنان 198،عظام 245،نسا وتنظيم اسرة 123

كما تم إجراء عدد 253 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 105 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 106حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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