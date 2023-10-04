الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: مناظرة 2822 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بينها 200 حالة قلب

جانب من المبادره
جانب من المبادره

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضى وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة  للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 192 حالة باطنة 458 تخصص الجلدية  و 205حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 127 حالة حرجة ونحو 264 حالة أطفال إلى جانب99 حالة نساء وتوليد.

و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

الكشف على 1691 مريضًا   فى قافلة علاجية في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر

 

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحه بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء 2، 3 اكتوبر 2023 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

حيث تم توقيع الكشف على1691 مريضًا  . وضمت  12 عيادة  منهم (انف واذن– 2 أطفال  - جراحة - جلدية - تنظيم  أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 261، أطفال 215،جراحة 192،أنف وأذن 147،جلدية 167،رمد 143،أسنان  198،عظام 245،نسا وتنظيم اسرة 123

 

كما تم إجراء عدد 253 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  105 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة 
 

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 106حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

Screenshot_20231004-124211
Screenshot_20231004-124211
IMG-20231004-WA0042
IMG-20231004-WA0042
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد الدقهلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنصورة يتفقد انتظام الدراسة في 3 كليات

إحالة 255 عاملًا بمستشفيات ووحدات ومراكز شباب الدقهلية للتحقيق

عضو مجلس إدارة نادي الصيد: انتخاب الرئيس واجبنا نحو الوطن

طالب من المنصورة: الدقهلية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس

مصرع مسن على يد جاره بسبب خلافات فى الدقهلية

جهود مكثفة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن بالمنصورة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

مشاريع جديدة لشركات عالمية للتنقيب عن البترول فى مصر

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل