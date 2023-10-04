لطفي لبيب لـ"الدستور": وثقت تجربتي مع نصر أكتوبر في "الكتيبة 26"

يحتفل المصريون بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي شارك فيها ملايين من أبطال قواتنا المسلحة في معركة استعادة الأرض، الفنان لطفي لبيب كان أحد المشاركين في معركة النصر.

"الدستور" تواصل مع الفنان لطفي لبيب أحد المشاركين في حرب أكتوبر، للحديث عنها وعن كواليسها، في سياق السطور التالية.

وأعرب الفنان لطفي لبيب، عن سعادته وفخره بكونه كان أحد جنود القوات المسلحة المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنه حضر النكسة التي حدثت في عام 1967، وحتي النصر الذي حققه الجيش المصري عام 1973، ويحتفل به الشعب المصري في الوقت الحالي بمرور 50 عاما عليه.

وتابع لطفي لبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لدي كتاب وثقت فيه كل تجربتي مع معركة النصر اسميته "الكتيبة 26"، واتمني أن يتحول هذا الكتاب إلى سيناريو، وانا بالفعل مجهز السيناريو ونفسي يتعمل فيلم، بالتفاصيل الحقيقية اللي فيه".

ندوة تثقيفية احتفالًا باليوبيل الذهبي لأكتوبر

وبدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة منذ قليل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، وشهد الرئيس السيسي آيات من القرآن الكريم، في بداية الندوة التثقيفية.

وبعدها وقف الحضور جميعًا دقيقة “سلام للشهيد”، كتحية لروح الشهداء بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، ومن ثم قدمت الإعلامية نجوي إبراهيم المناقشة التي تتم بعد حديثها عن أدوارها في أفلامها التي تحدثت عن حرب أكتوبر وفخرها بمشاركتها في مثل هذه الأفلام.