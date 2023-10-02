الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حلقات خاصة عن تاريخ الجيش المصري في "لغتنا القديمة" على شاشة القناة الأولى

برنامج لغتنا القديمة
برنامج لغتنا القديمة

يعرض برنامج "لغتنا القديمة" على شاشة القناة الأولى بدءا من الخميس المقبل وعلى مدى خمسة أسابيع، حلقات خاصة تتناول تاريخ وعظمة الجيش المصري منذ عصر المصريين القدماء. 

 

يتجول البرنامج في معابد الأقصر ليقرأ على جدرانها المخطوطات التي ترصد أصل ومعارك وتاريخ الجيش المصري منذ عرفت الدولة المصرية النور في عصر قدماء المصريين.

 

جرى تصوير الحلقات بالكامل في مدينة الأقصر داخل معبد الكرنك،  ومعبد هابو، ومتحف الأقصر، ومقبرة حور محب قائد الجيوش المصرية.

 

برنامج "لغتنا القديمة" تقديم هدى عبد العزيز، فكرة أميرة مطر، وإخراج محمد الميهي، ويذاع الخميس الثامنة مساء على شاشة القناة الأولى.

 

وعرضت القناة الأولى منذ أيام برومو الحلقات الجديدة من برنامج لغتنا القديمة والذي يذاع في تمام الثامنة مساء. 


وقالت هدى عبد العزيز، خلال برومو البرنامج، إنه منذ بداية التاريخ، والمصرى القديم تكلم بنفس اللغة وعاش على نفس الأرض التي نعيش عليها، حيث وُلد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة.

 

وواصلت الإعلامية هدى عبد العزيز: "هنا لاقينا أول لوحة حكت لنا عن حكاية توحيد الأرضين، وبقت مصر مطمعا من تسعة أجناس، كان لازم يبقى في جيش قائم في مصر يحميها من الغزو الأجنبي".

تفاصيل برنامج لغتنا القديمة

ويعد برنامج "لغتنا القديمة"، أول برنامج مصري، لتعليم اللغة الهيروغليفية، فهو يساعد الصغار والكبار في اكتشاف هويتهم المصرية، والحفاظ عليها، والرد على كل الأشخاص الذين يدعون أفكار مغلوطة عن أصل الحضارة القديمة.

جاءت بداية التخطيط للبرنامج بعد قيام المذيعة هدى عبد العزيز، بعمل مبادرة "المكتشف الصغير"، لتعليم الطلاب اللغة المصرية القديمة، وبعدها تم اختيارها بواسطة الدكتورة أميرة مطر، كبير المخرجين بالإذاعة والتليفزيون، لتقديم برنامج "لغتنا القديمة".

بدأ التصوير في شهر أغسطس لعام 2022، ويشتمل على 13 حلقة تعرض بشكل أسبوعي، ويعمل على تعليم الأطفال مبادئ اللغة القديمة وحضارة الأجداد المصريين والفراعنة، بدايةً من تعريف الملك وألقابه وكيفية قراءة اسمه، حتى احتراف اللغة.

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