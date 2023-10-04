الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتصال مع شكرى.. مسئول فى الاتحاد الأوروبى: نولى أولوية لتعزيز الشراكة مع مصر

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وفاريلي

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي".

وشهد الاتصال التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

مشروعات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وكذلك، تناول الاتصال متابعة التقدم المحرز في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وحرص سامح شكري على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معربًا عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بإلإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.

واستعرض وزير الخارجية، في هذا السياق، الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة.

مواجهة التحديات المشتركة

وتناول الجانبان أيضًا فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

من جانبه، أكد فاريلي على الأولوية التي يولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.

وأعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي سامح شكري وزير الخارجية مصر والاتحاد الأوروبى الهجرة غير الشرعية

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