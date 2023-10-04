الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

فريق طبي بـ"صحة بني سويف" ينجح فى استئصال ورم ليفى ورحم لسيدة

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف

نجح فريق طبي بمستشفى الفشن المركزى فى بني سويف، وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة من إجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من نزيف متكرر لوجود أورام ليفية ضخمة مما أدى لكبر حجم الرحم 25 × 25 سم، ووجود التصاقات أمامية بمثانة البول وخلفية بالأمعاء الغليظة.

الأطباء نجحوا فى إنقاذ حياة المريضة 

واستقبل مستشفى الفشن المركزي السيدة حيث تمكن الأطباء من إجراء جراحة لاستئصال الورم الليفى واستئصال الرحم  myomectomies  ثم hystrectomy ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بمتابعة تقديم الخدمه الصحية بالمستشفيات من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف،  الشكر لإدارة المستشفى بإشراف الدكتور جون جمال مدير المستشفى والدكتور أرميا منير رئيس قسم النسا والتوليد وكلا من الدكتور  ريمون ميشيل استشاري النسا الدكتور حاتم جوده استشاري النسا، والدكتورة  هاجر محمد علي م اخصائي نسا، والدكتور صلاح الجالي إخصائي المسالك، والدكتور أحمد حافظ إخصائي الجراحة، والدكتور محمد سعيد الفيومي نائب الجراحة، والدكتور محمد الجتاوي إخصائي التخدير، شيماء أحمد صلاح فني تخدير، إيمان محمد عمر  ممرضة عمليات على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

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