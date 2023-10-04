الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء مركز لتنمية المهارات في مجالات الحرف اليدوية والتراثية بقرى بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز لتنمية المهارات بقريتي الهرم والنور - مركز الواسطى، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ضمن الخطوات العملية لتنفيذ استراتيجية التنمية المحلية العامة، وضمن مبادرة المحافظة لتطوير الفريتين وتحويلهما إلى قرى منتجة وحرفية وذات طابع تراثي وسياحي.

جاء ذلك خلال مناقشة لتقرير الوحدة الاقتصادية الذي استعرضه الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه يتم حاليًا إجراءات أعمال المجسات داخل قطعة الأرض المخصصة للمشروع وبالتنسيق بين الآثار والمياه والكهرباء وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وشدد محافظ بنى سويف، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون المستمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، حيث سيكون المركز داعمًا كبيرًا في مجال التدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، منها صناعة السجاد اليدوي - الكليم - التحف الفرعونية - كراسي البامبو - والمشغولات النحاسية وغيرها.

بني سويف محافظ بني سويف الواسطي قرية الهرم الوحدة الاقتصادية

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