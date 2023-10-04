الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتوصل لاتفاق مع وليد الكرتى وأسامة جلال لتمديد العقد

بيراميدز
بيراميدز

توصل مسئولو بيراميدز إلى اتفاق مع الثنائي المغربي وليد الكرتي وأسامة جلال لاعبي الفريق لتمديد التعاقد معهما في الفترة المقبلة.

نجاح المفاوضات

وينتهي عقد الثنائي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي ناد في يناير الجاري.

ونجح مسئولو بيراميدز في التوصل لاتفاق مع الكرتي وجلال لتمديد العقد حتى 2025.

ويعتبر الثنائي من العناصر الهامة بين صفوف بيراميدز ويتم الاعتماد عليهما بشكل أساسي، حيث جاء تحرك بيراميدز بعدما تلقى اللاعبون أكثر من عروض مؤخرًا وكان أبرزها من الأهلي والزمالك.

رفع الرواتب

واتفق مسئولو بيراميدز مع الكرتي وجلال على زيادة عقودهما بنسبة 30% عن القيمة التي يحصلوا عليها في الوقت الحالي ليتم الابقاء عليهما مع الفريق وسط رفضهما بشكل نهائي لرحيل أي لاعب من القوام الأساسي لبيراميدز، خاصة أن الفريق يخوض أكثر من بطولة محلية وقارية.

إصابة إبراهيم عادل

وكشف د.مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأوليمبي بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعيه الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف المنيري أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل، على أن يتم علاج اللاعب دون تدخل جراحى. 

وأشار إلى أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

بيراميدز وليد الكرتي أسامة جلال الكرتي الاهلي والزمالك

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