الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب انتهاء الراحة السلبية.. بيراميدز يبدأ الاستعداد لإنبي في الدوري اليوم

بيراميدز
بيراميدز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لاستئناف مرانه مساء اليوم الثلاثاء، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بقرار من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي.

ويأتي ذلك، عقب نجاح بيراميدز، في حصد بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي، الذي يسجل ظهوره الأول تاريخيا بدوري الأبطال.

وتمكن بيراميدز من حجز تذكرة المجموعات، وذلك على حساب الجيش الرواندي، بنتيجة 6/1، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال.

سجل سداسية بيراميدز مصطفى فتحي أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق الـ18 و56 و61 و81، والمغربي وليد الكرتي ومواطنه محمد الشيبي في الدقيقتين الـ21 و69، من عمر المباراة.

وكانت مباراة الإياب بين الفريقين، والتي أقيمت عصر يوم 17 سبتمبر الماضي، في العاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد بيراميدز لملاقاة فريق إنبي، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

ومن جانب آخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، آخر تفاصيل إصابة نجم الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي إبراهيم عادل، ومدة غيابه عن السماوي.

وقال المنيري: “إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، وبالفعل تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر الذي تعرض له في أنكل القدم”.

شدد الطبيب على أن إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل.

وأكمل المنيري:" اللاعب سيضع قدمه في الجبس مبدئيا لمدة ٣ أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى".

وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم عادل، قد تعرض للإصابة، خلال مواجهة فريقه السماوي أمام الجيش الرواندي، الجمعة الماضية على ستاد الدفاع الجوي، ليغادر على أثرها الملعب وينزل بدلا منه مصطفى فتحي.

بيراميدز الدوري الممتاز مران بيراميدز انبى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال

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