المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

أدلى المتهم بقتل زوجته بالتعدي عليها بالضرب في منشأة ناصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إنه تعدى على زوجته بالضرب بآلة حديدية على رأسها إلى جانب عدد من الضربات التي تلقتها في مختلف جسدها ومنها ضربات على الصدر، بسبب خلافات عائلية بينهما وبسبب المال.

وأوضح أنها تمكنت من الفرار منه وترك البيت وحاول لحاقها ولكنه لم يتمكن، وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي يفيد تواجدها في حالة غيبوبة في إحدى المستشفيات وعقب ذلك تم القبض عليه حتى توفيت، موضحًا أنه كان يتعدى عليها بالضرب نتيجة خلافات عائلية بينهما من فترة لأخرى.

وأوضح المتهم أنه تزوج المتوفية منذ 10 سنوات وهي في السنة الثالثة لكلية الحقوق في الجامعة ولكن بسبب ظروف الزواج والحمل لم تكمل تعليمها، وعقب زواجهما تفاقمت الخلافات بينهما وكانت تترك المنزل على إثرها، موضحًا أنه يوم الواقعة كان يؤدبها فقط لتطاولها عليه ولم يقصد قتلها.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة منشأة ناصر

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا. ع" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي.



وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم، وجاري البحث عن زوجته.