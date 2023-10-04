الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بقتل زوجته بالتعدي عليها بالضرب في منشأة ناصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إنه تعدى على زوجته بالضرب بآلة حديدية على رأسها إلى جانب عدد من الضربات التي تلقتها في مختلف جسدها ومنها ضربات على الصدر، بسبب خلافات عائلية بينهما وبسبب المال.

وأوضح أنها تمكنت من الفرار منه وترك البيت وحاول لحاقها ولكنه لم يتمكن، وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي يفيد تواجدها في حالة غيبوبة في إحدى المستشفيات وعقب ذلك تم القبض عليه حتى توفيت، موضحًا أنه كان يتعدى عليها بالضرب نتيجة خلافات عائلية بينهما من فترة لأخرى.

وأوضح المتهم أنه تزوج المتوفية منذ 10 سنوات وهي في السنة الثالثة لكلية الحقوق في الجامعة ولكن بسبب ظروف الزواج والحمل لم تكمل تعليمها، وعقب زواجهما تفاقمت الخلافات بينهما وكانت تترك المنزل على إثرها، موضحًا أنه يوم الواقعة كان يؤدبها فقط لتطاولها عليه ولم يقصد قتلها.

 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة منشأة ناصر

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا. ع" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي.
 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم، وجاري البحث عن زوجته.

منشأة ناصر قتل زوجته خلافات عائلية كلية الحقوق

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين منشأة ناصر

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة جاره في منشأة ناصر إلى المفتي

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل