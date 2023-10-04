سكرتير عام بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل وذلك بحضور مسؤولي الوحدة المحلية والطرق والكباري والشركة المنفذة للمشروع.

وتابع السكرتير العام المساعد، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن القطاع الغربي من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، ويبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترًا، (2 حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل أكثر من 20 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة - أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات تواجه الأعمال بالمشروع، الذي يعتبر شريانًا للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا.