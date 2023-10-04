الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل بعض الآباء الرهبان اللعازريين

البابا
البابا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأب رمزي جريج الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق، يرافقه الأب سمعان جميل رئيس الآباء اللعازريين بالإسكندرية.

سبب اللقاء 

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف، كما دار الحديث عن الحياة الرهبانية ودورها في خدمة المجتمع. ووجها الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، وشكرهما قداسته وقدم لهما بعض الكتب الكنسية هديةً لهما.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أيضا سفير دولة الڤاتيكان في مصر، الكاردينال نيقولاوس تيفن، الذي حضر لتعريف نائب رئيس البعثة الجديد المونسنيور مارسيل ضيوف بقداسة البابا.

دار الحوار خلال اللقاء حول التعامل مع الشباب في هذا العصر في ظل الظروف العالمية الحالية وأكد قداسته أهمية الحوار بمحبة مع الشباب لجذبهم والحفاظ على مبادئهم وتعاليم المسيح.

وحرص قداسة البابا في نهاية اللقاء على نقل تحياته لقداسة البابا فرانسيس بابا الڤاتيكان.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة  كهنة كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، وعقب اجتماع قداسته مع أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وقدم نيافة الأنبا أكليمندس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم، وعرض نيافته لمجريات الخدمة بكنائس القطاع والنمو الحادث فيها، إلى جانب الرؤى والخطط الخدمية المستقبلية.

ورحب قداسة البابا  بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة، وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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