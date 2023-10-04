الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تُكرم الفائزين بالمراكز الأولى بأولمبياد المحافظات الحدودية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بتكريم الفائزين في التصفيات النهائية بأولمبياد المحافظات الحدودية التي أقيمت بمحافظة مطروح خلال الفترة 28 فبراير حتي 2 مايو 2023، معربًا عن فخره وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع علي التوالي، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

وفي ذات السياق قدم المحافظ التهنئة لجميع اللاعبين الذين مثلوا البحر الأحمر في الأولمبياد والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة، مُوجهًا الشكر  لهم على ما بذلوه من جهد وأداء متميز، ساهم في حصولهم علي المركز الأول  وحصدهم العديد من الميداليات في الألعاب الرياضية المتنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بمختلف المسابقات المحلية والدولية. 

محافظ البحر الأحمر: لدينا رؤية لدعم أبناء المحافظات الحدودية لممارسة الأنشطة الرياضية 

أكد محافظ البحر الأحمر؛ أن بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية تنظمها وزارة الشباب والرياضة  وتقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، بما يضمن تمثيل أبناءها في الأنشطة والمسابقات المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، ويشارك فيها الشباب والطلائع من عمر 15 عاما حتى 25 عاما من مختلف المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات الحدودية المختلفة، وتقام المنافسات في أكثر من 11 لعبة ما بين (رفع اثقال، ألعاب قوي، تنس طاولة، كرة اليد، كاراتية، مصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة).

وقام المحافظ بتكريم الطلبة ذوي الهمم المتميزين رياضيا وعلميا على مستوى المحافظة (قادرون باختلاف ).

حضر حفل تكريم الفائزين رئيس مدينة الغردقة ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية ورموز المجمع، وذلك بمقر مجمع الأعلام بمدينة الغردقة.

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محافظ البحر الأحمر المحافظات الحدودية القطاع الرياضي الألعاب الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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