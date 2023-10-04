الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تحذر طوكيو بسبب المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية

المناورات اليابانية
المناورات اليابانية الأمريكية

أبلغت وزارة الخارجية الروسية احتجاجها للسفارة اليابانية في موسكو على خلفية المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على عدم جواز قيام طوكيو ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنشاط عسكري بالقرب من حدود الشرق الأقصى لروسيا.

وأوضحت زاخاروفا أن روسيا قدمت احتجاجًا شديدًا أمس الأول إلى السفارة اليابانية في روسيا فيما يتعلق بإجراء مناورات عسكرية يابانية- أمريكية واسعة النطاق في جزيرة هوكايدو، على مقربة من حدود روسيا، بداية من 14 سبتمبر حتى 23 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى خطط لتنفيذ عدد من المناورات المماثلة في نهاية أكتوبر وديسمبر من هذا العام، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أن روسيا حذرت أكثر من مرة من أن السياسات غير المسئولة لإدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع اليابان على طريق التصعيد والتوتر الخطير في المنطقة.

txt

حرب طويلة الأمد.. سيناريوهات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تفاصيل المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أنها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات عسكرية من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية "إيزومو" والمدمرة "ساميدار" شاركتا في التدريبات التي جرت في بحر الصين الجنوبي، وأكدت أن السفينتين اليابانيتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الدفاع اليابانية أن السفينة القتالية الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية موبايل والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية كانبيرا والفرقاطة آنذاك، والطائرات المقاتلة إف- 35 إيه، وسفينة الإنزال التابعة للبحرية الفلبينية دافاو ديل سور شاركت في التدريبات.

وتابعت أن الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهو مفهوم تروج له طوكيو، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

txt

كيف تتأثر بنوك اليابان بتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين؟

المناورات اليابانية الأمريكية اليابانية الامريكية الروسية طوكيو روسيا موسكو

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

حازم عمر يجرى الكشف الطبى استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

تأجيل معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه لـ19 أكتوبر

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل