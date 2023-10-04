موسكو تحذر طوكيو بسبب المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية

أبلغت وزارة الخارجية الروسية احتجاجها للسفارة اليابانية في موسكو على خلفية المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على عدم جواز قيام طوكيو ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنشاط عسكري بالقرب من حدود الشرق الأقصى لروسيا.

وأوضحت زاخاروفا أن روسيا قدمت احتجاجًا شديدًا أمس الأول إلى السفارة اليابانية في روسيا فيما يتعلق بإجراء مناورات عسكرية يابانية- أمريكية واسعة النطاق في جزيرة هوكايدو، على مقربة من حدود روسيا، بداية من 14 سبتمبر حتى 23 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى خطط لتنفيذ عدد من المناورات المماثلة في نهاية أكتوبر وديسمبر من هذا العام، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أن روسيا حذرت أكثر من مرة من أن السياسات غير المسئولة لإدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع اليابان على طريق التصعيد والتوتر الخطير في المنطقة.

تفاصيل المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أنها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات عسكرية من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية "إيزومو" والمدمرة "ساميدار" شاركتا في التدريبات التي جرت في بحر الصين الجنوبي، وأكدت أن السفينتين اليابانيتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الدفاع اليابانية أن السفينة القتالية الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية موبايل والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية كانبيرا والفرقاطة آنذاك، والطائرات المقاتلة إف- 35 إيه، وسفينة الإنزال التابعة للبحرية الفلبينية دافاو ديل سور شاركت في التدريبات.

وتابعت أن الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهو مفهوم تروج له طوكيو، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.