حرب طويلة الأمد.. سيناريوهات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تناول برنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، سيناريوهات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال تحليل الخبراء والسياسيين كما يلي:

عكاشة: الأهداف الروسية فى الحرب مع أوكرانيا لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع

منذ فترة والقوات الروسية والأوكرانية في حالة ثبات أو دفاع فقط، دون تحقيق أي اختراق في الأداء العملياتي.. فهل يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت في مرحلة الاستنزاف؟.

المزيد من الانتباه في الحرب الروسية الأوكرانية

من جانبه قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هذه المرحلة من الحرب الروسية الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الانتباه، لافتًا إلى أن دخول الدولتين إلى مرحلة استيعاب قدر كبير من الخسائر التي يتكبدها كلا الطرفين يعتبر نوعًا من أنواع الاعتياد على هذا النمط الهادئ في إدارة الصراع، وقدر من التوازن.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها إشارة مقلقة في حد ذاتها أن يكون هذا الصراع العسكري الذي يعاني منه أو من تداعياته مختلف مناطق العالم ودولها المختلفة، إننا نتحدث عن سقف زمني مفتوح، وعلى الأقل على المدى المتوسط، فإن هذا الأمر له أكثر من بعد، بداية من الجانب الروسي الذي استعد لمثل هذا السيناريو مبكرًا، ولذلك ربما لم يلجأ إلى التعبئة العامة، ويراهن على الميزان العسكري الذي هو في صالحه في الأساس، ولذلك يقوم بعمليات استنزاف للجانب الأوكراني.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى تحاول القوات الأوكرانية أن تحرم الجانب الروسي والجيش الروسي من تحقيق انتصار كاسح أو انتصار حاسم على مستوى ميادين القتال، مؤكدًا أن الأهداف الروسية في الحرب مع أوكرانيا لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

مسؤول سابق في البنتاجون يكشف عن انقسام أمريكي بشأن دعم أوكرانيا

بعد زيارة متفائلة للرئيس الأوكراني إلى واشنطن الأسبوع الماضي لطلب مزيد من الدعم.. جاءت المفاجأة بأن التمويل المؤقت الذي خرج من الكونجرس، حذفت منه بنود دعم أوكرانيا.. فما سبب ذلك؟

آثار سلبية وتأثير اقتصادي

من جانبه، كشف الدكتور سكوت سميتسون، مسؤول سابق في البنتاجون، عن انقسام أمريكي بشأن دعم أوكرانيا، قائلًا: “ إن ما نراه في واشنطن حاليًا يعتبر عبارة عن مزيج من الآثار السياسية بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي”.

وأضاف سميتسون خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من القرارات التي تتخذ بشأن الموازنة التي يمكن أن تحشد المزيد من التمويل للحكومات الأمريكية، ولا تضع في الحسبان بعض بعض التمويلات الإضافية إلى أوكرانيا، إلا بعد تفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ والشعب، ولكن هناك انقسامات واضحة بين الحزبين، ما إذا كان هناك مصالح أمريكية لاستمرار الدعم إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا

عرض برنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان "أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

أهم مراحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأوضح التقرير، أنه في 24 فبراير 2022، بدأت شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي أبريل 2022، روسيا تغير بوصلتها من كييف إلى شرقي وغربي البلاد.

في يونيه 2022.. أوكرانيا تعترف بالهزيمة على يد الروس.

أغسطس 2022.. تحذيرات من حرب نووية بسبب زابوريجيا.

يناير 2023.. زيلينسكي يعد مواطنيه بتحقيق النصر.

مايو 2023.. روسيا تعترف بصعوبة العملية العسكرية في كييف.

أغسطس 2023.. مقتل قائد فاجنر يغير مسار الحرب.

سبتمبر 2023.. روسيا ترفع إنفاقها العسكري وكييف تستعد لمعركة الشتاء.