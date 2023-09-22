كيف تتأثر بنوك اليابان بتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين؟

على الرغم من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أعلن هذه الأخبار يوم الجمعة الماضي، فإن قرار بنك اليابان بترك أسعار الفائدة دون تغيير اتخذ بالفعل في واشنطن، حسبما أفادت صحيفة آسيا تايمز الصينية.

وقبل ذلك بيومين، خيب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، آمال الكثيرين عندما أشار إلى أن دورة التشديد الأشد قسوة في الولايات المتحدة منذ 30 عامًا لم تنته بعد، كما أن هذه الأخبار، من نواحٍ عديدة، تركت فريق أويدا في بنك اليابان بلا مكان يذهبون إليه ــ ولا يزال على حاله اليوم.

ويتفق الجميع تقريباً على ضرورة أن يبدأ بنك اليابان في تطبيع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، وكانت السنوات الثلاث والعشرين من التيسير الكمي سبباً في تشويه أسواق الائتمان وإضعاف "الغرائز الحيوانية" اللازمة لتنشيط الإبداع والقدرة التنافسية في اليابان.

وأضاف التقرير أنه من الصعب أن نتصور أن هذه العملية تبدأ بالتهديد بالمزيد من زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تحوم حول الشركات اليابانية، وانخفاض الين بنسبة 12.9% هذا العام يضعه على أعتاب 150 ينًا مقابل الدولار الأمريكي.

ويجعل سعر الصرف الأضعف الصادرات أرخص ويساعد طوكيو على تعويض الرياح المعاكسة الناجمة عن العقوبات التجارية الأمريكية، ورغم أنها تستهدف الصين، فإن سياسات الرئيس جو بايدن التكنولوجية تسبب ألما كبيرا لليابان وكوريا الجنوبية أيضا.

جر اليابان وكوريا



وأفاد التقرير: يعمل بايدن على جر اليابان وكوريا إلى فلك أميركا، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعمل على تقليص قدرة الجيران على تعزيز الصادرات، وخاصة الشركات المصنعة للمعدات عالية التقنية.

ولا تزال صادرات المواد التي تشتريها المصانع الصينية عادة في طي النسيان إلى حد كبير، وفق الصحيفة الصينية.

وكانت كوريا، على سبيل المثال، تعلق آمالها على انتعاش الصين، أكبر شريك تجاري لها، في مرحلة ما بعد كوفيد. وساهم ضعف الطلب على أشباه الموصلات في انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.4% على أساس سنوي في أغسطس، وهو الانخفاض الشهري الحادي عشر على التوالي.

ويوضح تشونغ مين لي، زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للأبحاث، أن الوقوع بين واشنطن وبكين يخلق "واقعاً ذا وجهين" يسبب "ضغوطاً غير مسبوقة" مع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وامتدادها للتأثير على سياسة التجارة والتكنولوجيا السلام الدولي.

وبالنسبة لحكومة كيشيدا، قد يكون ضعف اليوان مقابل الدولار هو الأفضل أيضًا، كما إن التقريب بين الين واليوان قد يساعد كلا من اليابان والصين.

وتحتاج اليابان إلى تصدير المزيد من السلع إلى الغرب. ومن الممكن أن يؤدي ضعف اليوان إلى استقرار الاقتصاد الصيني، مما يجلب المزيد من الأعمال إلى اليابان.