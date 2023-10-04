رفع 79 ألف طن مخلفات صلبة على مستوى أحياء الإسكندرية خلال الشهر الجاري

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر، بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع مخلفات الأشجار.

تحرير 41 محضر مخالفات البيئية



وأوضح المحافظ، أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر سبتمبر الجاري، قد بلغت نحو 79 ألف طن، كما بلغ ما تم جمعه من نفايات طبية نحو 324 كجم، لافتًا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بحملات مكبرة خلال الشهر الجاري على المنشآت التجارية، والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وأسفرت الحملات عن تحرير 41 محضرًا للحد من المخالفات البيئية بمناطق سابا باشا (حى شرق) - المحموديه (حى شرق - وسط) - الطريق الصحراوي (حى عامرية أول - ثان).

ومن جتها؛ أشارت المهندسة رشا شوقي، مديرعام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها.

إعادة الشيء لأصله في 9 شوارع غرب الإسكندرية

وفي سياق آخر، أكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 9 شوارع بنطاق حي غرب عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها، موجهًا مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تكررت منها شكاوي المواطنين، والتي تخدم مناطق حيوية.