"المرأة تقود في المحافظات" في ندوة تعريفية بالإسكندرية (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يستهدف البرنامج السيدات في الفئة العمرية من 22 - 50 عامًا والعاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، وذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، بحضور اللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للقطاعات الحكومية والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وقيادات محافظة الإسكندرية من السيدات.

◘الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة

في كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

أوضح محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات متكاملة ضمنت حقوقها واستقلالها.

◘ المرأة تتقلد أعلى المناصب

وثمن المحافظ ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، موضحًا أنها أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي، وقال "أصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، وأصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية، وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها".

أضاف محافظ الإسكندرية أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن تاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

◘ برنامج “ المرأة تقود” لدعم مهارات السيدات

وأكد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة التي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

ندوة تعريفية بالإسكندرية

ندوة تعريفية بالإسكندرية

ندوة تعريفية بالإسكندرية

ندوة تعريفية بالإسكندرية