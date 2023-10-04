عبد السلام الجبلى يحتفظ برئاسة زراعة الشيوخ للعام الرابع على التوالى

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلى، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالى، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.

وحرص المهندس عبد السلام الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على ثقتهم في توليه رئاسة اللجنة وهيئة مكتبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الجبلى، إن لجنة الزراعة والرى، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائى، الذى يعد أهم ملف فى العالم حاليا، فى ظل التحديات العالمية حاليا.

اللجنة ستضع أجندتها بدور الانعقاد الرابع

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستضع أجندتها بدور الانعقاد الرابع، خلال أول اجتماع قادم لها لتحديد أولوياتها، مشيرا إلى وجود عدد من الملفات الهامة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجيع الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث فى زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلى، برقية شكر وتهنئة للرئيس السيسى، على ما يبذله من جهود ويحققه من إنجازات فى قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعى.

وجرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية حيث دعا المستشار بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم لاجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان حيث تم اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية

وتنص المادة "39" من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.