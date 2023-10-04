"الوطنية للتدريب" تنظم ندوة تعريفية لبرنامج "المرأة تقود" في مطروح

أكد اللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية لبرنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية” التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة مطروح وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، يأتي ذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة

ورحبت محافظة مطروح بتنظيم برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية والذى يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع امتدادا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية فى بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع دون تمييز سواء داخل الجهاز التنفيذى أو المجتمع المدنى أو دورها الشعبى والحزبى مع ما منحته القوانين والدستور المصرى من حقوق للمرأة والذي أثبتت فيه العديد من العناصر النسائية مدى الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتولى المسئولية، مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بمطروح مع تولى العديد منهن للقيادة فى عدة مجالات إيمانًا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادى والاجتماعى وغيرها.

وأشادت محافظة مطروح بالحراك المشهود للأكاديمية الوطنية للتدريب كصرح كبير على كافة الأصعدة بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية كمنبر للتعليم والتدريب والتأهيل على مستوى علمى وبالتعاون مع جهات تدريبية وتعليمية عالمية لتخريج كوادر شابة من الجنسين فى العمل السياسى والإدارى استطاعت بتميزها تبوء مراكز قيادية عليا في العديد من الجهات على مستوى الجمهورية، بفضل ما تقدمه الأكاديمية منذ انشائها في عام ٢٠١٧ من برامج تدريبية لإعادة بناء وصياغة شخصية وتأهيل نفسى بهدف إعداد قيادات متميزة قادرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط.