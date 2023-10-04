أبطال 6 أكتوبر.. اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني (فيديو)

يذخر نصر أكتوبر المجيد بالعديد من الأبطال الذين بذلوا العطاء في معركة استرداد الأرض ليسجل التاريخ أسماءهم من نور بكل فخر وإجلال، ومن بينهم اللواء محمد سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر.

وفي هذا الصدد عرضت فضائية "إكسترانيوز"، مقطع فيديو عن أبرز المعلومات عن اللواء سعد مأمون.

حيث كان اللواء أركان حرب محمد سعد مأمون له مسيرة الذي ولد في 14 مايو 1922، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطا بسلاح المشاة، ثم اشترك في حرب اليمن وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، تدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد الجيش الثاني الميداني أكبر التشكيلات القتالية بالجيش المصري.

اللواء محمد سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر

قاد الجيش الميداني الثاني خلال حرب أكتوبر وكان له دور بارز في تحقيق النصر حيث كان الجيش الثاني في طليعة قوات الجيش المصري التي اقتحمت ودمرت خط بارليف واستولت على رؤوس الكباري شرق القناة وصدت جميع الهجمات المضادة التي قامت بها قوات العدو، وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر عين اللواء سعد مأمون محافظا للقاهرة من عام 1975 حتى عام 1983، ثم وزيرا للحكم المحلي، ورُقي في عام 1981 إلى رتبة الفريق، وفي 28 أكتوبر عام 2000 فاضت روحه إلى ربه تاركا تاريخا من البطولات والإنجازات.