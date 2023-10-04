الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة: توفير 20 ماكينة غسيل كلوي بمستشفيى كفر الدوار المركزي والنوبارية

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 ماكينة غسيل كلوي جديدة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيي كفر الدوار المركزي والنوبارية بمحافظة البحيرة، وتطوير محطات معالجة المياه بمستشفى العبور الجديدة بمحافظة القليوبية ومستشفيات منفلوط المركزي وساحل سليم المركزي وديروط العام بمحافظة أسيوط، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

تطبيق إلكتروني بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث  الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم عمل حوكمة وميكنة لجلسات الغسيل الكلوي، حيث تم عمل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الكلى، يتضمن إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض واحتساب الجلسات الفعلية له.

وأضاف عبدالغفار أن التطبيق يتيح للمريض متابعة مواعيد جلسات الغسيل الكلوى والتحاليل الدورية واستلام نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية انتقال المريض من مكان لآخر لعمل الجلسة، مشيرًا أنه تم تجربة تطبيقه ببعض المستشفيات تمهيدًا لتعميمه بباقي المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى المرور على 5 مراكز للغسيل الكلوي بمحافظة أسيوط، وقسم الكلى بمستشفى الشيخ زايد المركزي بمحافظة الجيزة، منوهًا أنه يجري تنفيذ مقترح البرنامج التدريبي للعام 2023 / 2024 لعقد 24 دورة تدريبة كمرحلة أولى خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والسكان مراكز الغسيل الكلوي محافظة أسيوط

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