الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نوبل تحتفي بأحمد زويل.. أبرز العلماء الحائزين على الجائزة في الكيمياء

أحمد زويل
أحمد زويل

احتفت الأكاديمية السويدية للعلوم بالعالم المصري الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في مجال الكيمياء، من خلال تسليط الضوء على أبرز العلماء الحائزين على الجائزة في مجال الكيمياء، قبل إعلان الأكاديمية اسم الفائز بالجائزة لعام 2023 اليوم.

وأفادت الأكاديمية عبر حسابها الرسمي على منصة X تويتر سابقًا، بأن أحمد زويل، مؤسس كيمياء الفيمتو، بتطوير طرق لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل، حصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 1999 لأبحاثه باستخدام التحليل الطيفي بالفيمتو ثانية.

أبرز العلماء الحائزين على نوبل في الكيمياء

وأوضحت الأكاديمية أنه في عام 2020، تقاسمت إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا الحائزتان على جائزة الكيمياء لاكتشافهما واحدة من أكثر أدوات تكنولوجيا الجينات دقة: المقص الجيني كريسبر/كاس9.

كما احتفت بماريا سكودوفسكا التي ولدت عام 1867 في وارسو، والتي اكتشفت البولونيوم والراديوم، ودافعت عن استخدام الإشعاع في الطب وغيرت مفهوم العالم للنشاط الإشعاعي بشكل أساسي.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "كيمستري ورلد" المتخصصة في الكيمياء، بأنه سيتم التبرع بالعديد من الممتلكات الرئيسية لأحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء - بما في ذلك لوحة وميدالية جائزة نوبل، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من أداة كيمياء الفيمتو ثانية الشهيرة - إلى متحف أحمد زويل، والمتحف قيد التطوير حاليًا في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

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 قام زويل، الذي ولد في دمنهور، بتطوير أداة ليزر فائقة السرعة لدراساته الأساسية باستخدام التحليل الطيفي للفيمتو ثانية لدراسة التفاعلات الكيميائية، مما أكسبه جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

وبحسب ما ورد تبرعت أرملته ديما فحام بالأشياء التي تخص زويل، الذي توفي عام 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا، ويُعرف باسم "أبو كيمياء الفيمتو"، وكان أول مصري يحصل على جائزة نوبل في المجال العلمي، بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة في السبعينيات لبدء برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، انضم زويل إلى كلية الكيمياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وفي عام 1999، لم يفز زويل بجائزة نوبل فحسب، بل حصل أيضًا على أعلى وسام دولة في مصر المعروف باسم قلادة النيل الكبرى، والتي سيتم عرضها في المتحف الجديد وستكون هذه الجائزة جنبًا إلى جنب مع جائزة الملك فيصل التي فاز بها عام 1989 لأبحاثه المتميزة، وجائزة ويلش في الكيمياء التي مُنحت له عام 1997 لقيادته ومساهمته في كيمياء الفيمتو ثانية.

وتأسست مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وسميت باسمه تكريمًا له في عام 2000، وبعد ذلك بعامين أصبح زويل زميلًا فخريًا للجمعية الملكية للكيمياء.

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احمد زويل نوبل جائزة الكيمياء الفائز الفيمتو

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