في ذكرى رحيل «زويل».. محافظ كفر الشيخ: «ستظل أعماله خالدة»

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة العالم الجليل أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، والذي ولد في 26 فبراير 1946، وانتقل من دمنهور لكفر الشيخ مع أسرته وليدا، وتلقى تعليمه بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1967، وعمل معيدا بالكلية في قسم الكيمياء، وحصل على ماجستير في علم الضوء.

وفي هذه المناسبة، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اليوم الأربعاء، تحل ذكرى رحيل الدكتور أحمد زويل، الذى حصل على جائزة نوبل، مؤكدًا أن أعماله ستظل خالدة وشاهدة على إنجازاته الغير مسبوقة عالميا، مؤكداً أن ابتكارات زويل أثارت إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه.

وأضاف “نور الدين”، حصل زويل على 100 جائزة عالمية، وستظل جائزة نوبل هي الأشهر، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إسهامات “زويل” ستعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطاً كبيراً فى طريق التقدم العلمي، وقد منح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل اكتشاف العلم.

وأشار إلى أن “زويل” رحل بجسده فقط، فروحه وعلمه باقيان، واسمه وإنجازاته سُجلت فى التاريخ العلمي والإنساني بحروفٍ من نور، فقد كان محبًا لوطنه وعاشقا لتراب أرض مصر ومهتماً بقضاياها، وكان يُصر على وضع علم مصر فى كل مكان يتواجد به، إن العالم الجليل لم يتأخر عندما نادته مصر، بل وشيد لأبنائها صرحاً علمياً عظيماً هو مدينة زويل، فرحم الله العالم المصرى الجليل، وجزاه الله خير الجزاء عن حياته التى قدمها للعلم والإنسانية.

وساهم عالم نوبل في رفع اسم مصر عالياً بعد أن ارتبط اسمه بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وهو أول عالم مصرى وعربى يفوز بهذه الجائزة الفريدة باختراع ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية وليدخل العالم كله فى زمن جديد لم تكن البشرية تتوقعه، وله العديد من الإنجازات العلمية ما جعله نموذجاً يحتذى للعالم الذى يدرك رسالته جيداً.

وسجل صاحب نوبل اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة الأمريكية التى تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية من بينهم البرت اينشتاين وجراهام بيل، وتم اختياره ضمن المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى باراك أوباما للعلـوم والتكنولوجيـا الذى يضـم 20 عالمـاً مرموقـاً في العديد من المجالات العلمية، واستعان به الرئيس عبدالفتاح السيسى كعضو فى المجلس الاستشارى العلمى لكبار علماء وخبراء مصر فى شتى المجالات.