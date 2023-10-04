البابا فرنسيس يفتتح أعمال الجمعية العامة العادية الـ16 لسينودس الأساقفة

ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صلاة القداس الإلهي مفتتحًا أعمال الدورة الأولى من الجمعية العامة العادية السادسة عشر لسينودس الأساقفة حول السينودسية.

لا نحتاج إلى نظرة داخلية مبنية على استراتيجيات بشرية

وقال البابا فرنسيس خلال كلمته: الكرادلة، والأساقفة والأخوات والإخوة الأعزاء، نحن هنا في افتتاح الجمعية السينودسية. ولا نحتاج إلى نظرة داخلية، مبنية على استراتيجيات بشرية، أو حسابات سياسية، أو نزاعات إيديولوجية: إذا كان السينودس سيسمح بهذا الأمر أو بذاك، أو إذا كان سيفتح هذا الباب أو ذاك... هذه الأمور لا تفيد. نحن لسنا هنا لكي نعقد اجتماعًا برلمانيًّا أو لكي نضع خطة إصلاح. لا، نحن هنا لكي نسير معًا بنظرة يسوع، الذي يبارك الآب ويقبل المُتعبين والمُثقّلين بالأحمال. لننطلق إذًا من نظرة يسوع، التي هي نظرة تبارك وتستقبل.

أضاف: لنرَ القسم الأول، نظرة تبارك. على الرغم من أنه قد اختبر الرفض ورأى قسوة قلب كبيرة حوله، لم يسمح المسيح لليأس بأن يسجنه، ولم يصبح قاسيًا، ولم يتوقف عن التسبيح. وقلبه، المؤسس على أولوية الآب، يبقى هادئًا حتى في وسط العاصفة. إن نظرة الله التي تبارك تدعونا أيضًا لكي نكون كنيسة تتأمل بقلب فرح عمل الله وتميّز الحاضر. وفي وسط أمواج زمننا التي قد تكون مضطربة أحيانًا، لا تفقد الكنيسة شجاعتها ولا تلجأ إلى منافذ إيديولوجية، ولا تختبئ خلف قناعات مُكتسبة، ولا تستسلم لحلول مريحة، ولا تسمح للعالم بأن يحدد أجندتها.

وأوضح: هذه هي الحكمة الروحية للكنيسة، كما لخّصها القديس يوحنا الثالث والعشرون: "من الضروري أولًا ألا تحيد الكنيسة أبدًا عيونها عن إرث الحقيقة المقدس الذي ورثته من الأقدمين. وفي الوقت عينه، تحتاج أيضًا إلى أن تنظر إلى الحاضر، الذي يتضمّن حالات جديدة وأساليب عيش جديدة، وفتح دروبًا جديدة للعمل الرسولي".

وأوضح: هذا هو السؤال الأساسي. وهذا هو الواجب الرئيسي للسينودس: إعادة تركيز نظرتنا على الله، لكي نكون كنيسة تنظر إلى البشرية برحمة. كنيسة متحدة وأخوية، تصغي وتحاور؛ كنيسة تبارك وتشجع، تساعد من يبحث عن الرب، وتهزُّ بشكل إيجابي الذين لا يبالون، وتُطلق مسارات لكي تنشّئ الأشخاص على جمال الإيمان. كنيسة تضع الله في المحور وبالتالي لا تنقسم من الداخل ولا تكون قاسية من الخارج. هكذا يريد يسوع الكنيسة، عروسه".

وقال: أيها الأخوة والأخوات، شعب الله المقدس، أمام الصعوبات والتحديات التي تنتظرنا، تمنعنا نظرة يسوع التي تبارك وتستقبل من أن نقع في بعض التجارب الخطيرة: أن نكون كنيسة صارمة، - مكتب جمارك – تتسلح ضد العالم وتنظر إلى الوراء؛ أن نكون كنيسة فاترة، تستسلم لنزعات العالم؛ أن نكون كنيسة متعبة، مُنغلقة على نفسها. لنسر معًا: متواضعين، متحمسين، وفرحين. لنسر على خطى القديس فرنسيس الأسيزي، قديس الفقر والسلام، "مجنون الله" الذي حمل جراح المسيح في جسده وتجرّد عن كل شيء لكي "يلبس" المسيح.

وختم البابا فرنسيس عظته بالقول وإذا كان شعب الله المقدس مع رعاته من جميع أنحاء العالم يغذي انتظارات وآمالًا وربما بعض المخاوف أيضًا حول السينودس الذي نبدأه، لنتذكر مرة أخرى أنه ليس تجمعًا سياسيًا، بل دعوة في الروح القدس؛ وليس برلمانًا مُستَقطبًا، بل هو مكان نعمة وشركة. والروح القدس من ثمّ وفي كثير من الأحيان يكسر انتظاراتنا لكي يخلق شيئًا جديدًا يتخطى توقعاتنا وسلبياتنا. لننفتح عليه ولنستدعيه، هو الرائد، الروح القدس. ولنسر معه بثقة وفرح.