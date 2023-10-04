بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 50 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



قراءة الفاتحة على شهداء مصر عرفانا بما قدموه للوطن



بدأت المراسم بقيام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بمصافحة قيادات المنطقة ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندى المجهول ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءًا لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.



كما تبادل محافظ أسيوط ومدير الأمن الدروع التذكارية مع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وقدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا دور القوات المسلحة المصرية في حفظ أمن واستقرار مصرنًا الغالية وسلامة أراضيها، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدموه من شهداء دفاعًا عن الوطن.



ووجه تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية الذي اقترن اسمه بالبطولة تلو الأخرى عبر تاريخ مصر النضالي الطويل ينتصر وما زال يحقق الانتصارات في حروبه التي يخوضها ضد الإرهاب وفي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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