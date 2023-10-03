الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مشروع "كوبتك أورفانز" (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الحفل الختامي لأنشطة مشروع "ابنتي الغالية" الذى يهدف إلى استمرار وتطوير تعليم الفتيات وتعميق فكر المواطنة والحفاظ على النسيج الوحد والسلام المجتمعى ودعم الثقة بالنفس للفتيات الذي تنفذه هيئة "كوبتك أورفانز" بأسيوط بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية في تزامنًا مع قرب بدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024.

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جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بأسيوط ونيرمين رياض مؤسس كوبتك اورفانزCoptic Orphans""والمدير التنفيذي للهيئة، ومايكل يعقوب مدير عام مشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبتك اورفانز، والدكتور عماد جريس مدير مكتب هيئة كوبتك اورفانز بكندا، والدكتورة عايدة عبده مدير منطقة أسيوط بالهيئة، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وممثلي عن الكنيسة والأوقاف وعدد من مسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة ولفيف من الفتيات المستفيدات من المشروع.

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بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم أعقبه كلمة نيرمين رياض الترحيبية بالحضور ثم تقديم بعض الفقرات والعروض الاستعراضية وعرض لبعض قصص نجاح الفتيات بالمشروع وأهم المبادرات المجتمعية للفتيات واستعراض فيلم تسجيلي عن مراحل تنفيذه تلاها كلمات محافظ أسيوط ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

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سعد: أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن

وأشاد محافظ أسيوط بالدور الذي قدمه مشروع "ابنتي الغالية" الممول من هيئة "كوبتك اورفانز" لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جليًا في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الاحتفالية لافتًا إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

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أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية وتنفيذ مزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تحد من بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتعمل على تغيرها وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتشجيعهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة.

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في نهاية الاحتفالية تم تسليم دروع تذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بالمحافظة وتوزيع شهادات تقدير وتكريم لبعض القيادات والفتيات المشاركة في المشروع والجمعيات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني ثم ألتقط الجميع الصور التذكارية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع ابنتي الغالية تعليم الفتيات هيئة كوبتك اورفانز مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط

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